Какие оксиды могут находиться в 3 агрегатных состояниях например как вода?

Химия
Какие оксиды могут находиться в 3 агрегатных состояниях например как вода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почти все простые вещества могут находиться в 4 (четырех) агрегатных состояниях - твердом, жидком, газообразном и в состоянии плазмы.
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