Какие оксиды могут находиться в 3 агрегатных состояниях например как вода?
Химия
Какие оксиды могут находиться в 3 агрегатных состояниях например как вода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почти все простые вещества могут находиться в 4 (четырех) агрегатных состояниях - твердом, жидком, газообразном и в состоянии плазмы.
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