Закончите данные этикетные фразы,используя глаголы в форме повелительного накло??ения.: Будьте добры,... .Если Вам нетрудно,.. . Если Вас не затруднит,... .Сделайте одолжение,... .Не откажите в любезности,... .

Русский язык
Закончите данные этикетные фразы,используя глаголы в форме повелительного накло??ения.: Будьте добры,... .Если Вам нетрудно,.. . Если Вас не затруднит,... .Сделайте одолжение,... .Не откажите в любезности,... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будьте добры уберите за собой ! Если вам не трудно встаньте! Если вас не затруднит уберите за собой! Сделайте одолжение не мусорьте! Не откажите в любезности сесть за стол!?

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