Почему использование различных веществ растениями и животными не ведет к истощению их запасов?

Биология
Почему использование различных веществ растениями и животными не ведет к истощению их запасов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круговорот веществ в природе. Слышали о таком? Вот поэтому и не истощаются, даже более того, накапливаются плодородные слои за счёт преобразования неорганических соединений в органику.
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