Склади і запиши опис білочки використовуючи прикметники.Маленька. працьовита. ру??енький. пухнаста. лісова
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Склади і запиши опис білочки використовуючи прикметники.Маленька. працьовита. ру??енький. пухнаста. лісова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Білочка це маленька і працьовита тваринка. Вона руденька і пухнаста. Зазвичай білочки працьовиті, і доглядають своє помешкання та шукають їжу.Лісова білочка дуже мила тваринка.
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