ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Помогите хотя-бы любые 3-4 задачи,СРОЧНО!!!!

Геометрия
ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Помогите хотя-бы любые 3-4 задачи,СРОЧНО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых на фото химия, а не геометрия. а во-вторых, что там вообще нужно сделать? там вроде просто теория по предмету
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