Сообщение об участнике стахановского движения

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Сообщение об участнике стахановского движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стахановское движение- это рабочий класс, который пробуждал всю рабочую силу к труду, и сами за короткое время производили большое количество продукции.
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