Ты,я,я опредилить у них разряд,падеж,число,лицо,род срочно!!!!!!!
Русский язык
Ты,я,я опредилить у них разряд,падеж,число,лицо,род срочно!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты-личное мест. И.п. ед.ч. 2 лицо а род не знаю предложение нужно что бы его определить,я-личное мест. И.п. ед.ч. 1 лицо и род нужно педложение
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