Какие органы дыхания водных насекомых?) А) лёгкие Б) трахеи В) лёгкие мешки ( не знаю как на русском легеневі мішки) Г) органы дихания отсутствуют Пожалуйста, очень надо
Биология
Какие органы дыхания водных насекомых?) А) лёгкие Б) трахеи В) лёгкие мешки ( не знаю как на русском легеневі мішки) Г) органы дихания отсутствуют Пожалуйста, очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) трахеи Вот, пожалуйста.
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