Какие органы дыхания водных насекомых?) А) лёгкие Б) трахеи В) лёгкие мешки ( не знаю как на русском легеневі мішки) Г) органы дихания отсутствуют Пожалуйста, очень надо

Биология

Какие органы дыхания водных насекомых?) А) лёгкие Б) трахеи В) лёгкие мешки ( не знаю как на русском легеневі мішки) Г) органы дихания отсутствуют Пожалуйста, очень надо

Автор: Гость