Какие органы учавствуют в выведение из организма ненужных или даже вредных вещес??в ?
Другие предметы
Какие органы учавствуют в выведение из организма ненужных или даже вредных вещес??в ?
Ответ(ы):
Гость:
Наверное Печень и Почки.
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