В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?

Математика
В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
560:10=56(ф) ответ: в каждой коробке по 56 фломастеров.
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