В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?

Математика

В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?

Автор: Гость