В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?
Математика
В магазин постуаили цветные карандаши и фломачтеры ,всего 560 штук в каждой , а флом??стеры -- в 10 коробоках ,,поровну в каждой . Сколько фломастеров было в каждой коробке ?
Ответ(ы):
Гость:
560:10=56(ф) ответ: в каждой коробке по 56 фломастеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Подскажите как правельно написать условие... У Сони было 7 рублей. Она купила ручку за 3 р. Сколько рублей осталось у Сони?
Математика
Из прямоугольника со сторонами 11 см и 8 см вырезали 2 квадрата со стороной 5 см кажд??й найди площадь оставшейся части фигуры
Русский язык