Молоденький месяц свой тоненький рог на сомом краю небосвода зажёг. Задание- укаж??те главные члены предложения. Прошу помогите..
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Молоденький месяц свой тоненький рог на сомом краю небосвода зажёг. Задание- укаж??те главные члены предложения. Прошу помогите..
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