Какие ошибки были допущены в технологии приготовления рыбы если она раскрошилась

Технология
Какие ошибки были допущены в технологии приготовления рыбы если она раскрошилась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плохо разморожена: в ней осталась вода после разморозки.  приготовлена без панировки либо некачественно панировали. плохо разогрели сковороду или накрыли ее во время жарки.
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