Почему Ф.Рузвельта современники называли радикалом?

Гость: Гость:

В свое время современники не только безгранично уважали его, но и резко критиковали и даже ненавидели, в свете же дистанции его вес возрастает по трем причинам: во-первых, с редким единодушием историки и политологи разделяют точку зрения, что "Ф. Д. Р. " является основателем современного американского института президентов. Во-вторых: начиная с пребывания его на посту президента интервенционное государство и смешанная экономика (mixed economy), в которые федеральное правительство в Вашингтоне вмешивается регулируя, поправляя, планируя и управляя, принадлежат к повседневной жизни американцев. В-третьих: во внешней политике он с несгибаемой волей принял раньше, чем большинство американцев, вызов немецкого национал-социализма, японского империализма и итальянского фашизма.