Выберите на какие две группы по способу питания делятся все живые организмы

Биология
Выберите на какие две группы по способу питания делятся все живые организмы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На гетеротрофне і автотрофне(гетеротрофне, це живлення поживними мінералами і водою із землі, а автотрофне-фотосинтезом)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Срочно помогите!! !!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Две вершины квадрата имеют координаты (0;0) и (5;5) найдите координаты двух других его вершин
Ответить
Физика
Найдите массу тела,движущегося с ускорением 5м/с^2,если на него действует сила 2H
Ответить
Русский язык
Помогите отгадать слово в кросворде: в деревянном домике проживают гномики, все т??кие добряки раздают всем огоньки , слово из 6 букв,начинается на...
Ответить
Русский язык
Спишите текст соблюдая орфографические нормы приёмом поморфемного письма записывайте слова в кторые нужно вставить н или нн 5-9 класс 1 поляна ок...
Ответить