Выберите на какие две группы по способу питания делятся все живые организмы
Биология
Выберите на какие две группы по способу питания делятся все живые организмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На гетеротрофне і автотрофне(гетеротрофне, це живлення поживними мінералами і водою із землі, а автотрофне-фотосинтезом)
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