Две вершины квадрата имеют координаты (0;0) и (5;5) найдите координаты двух других его вершин
Математика
Две вершины квадрата имеют координаты (0;0) и (5;5) найдите координаты двух других его вершин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две остальные вершины имеют координаты (0;5) и (5;0)
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