Найдите массу тела,движущегося с ускорением 5м/с^2,если на него действует сила 2H
Физика
Найдите массу тела,движущегося с ускорением 5м/с^2,если на него действует сила 2H
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=m*a, откуда m=F/a=2/5=0,4 кг
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