Какие острова и полуострова окружают Африку ?

География
Какие острова и полуострова окружают Африку ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Острова: Крит, Кипр, Сицилия, о-ва Мадейра, Канарские о-ва, Азорские о-ва, Принсипи, Сан-Томе, Аннобон, Коморские о-ва, Мадагаскар. полуострова: Аравийский, Пиренейский, Малая Азия, Апеннинский, Балканский.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему "день рождения "
Ответить
Физика
Физика 9 кл. Как изменится скорость распространения волны, если длину волны и част??ту увеличить в 2 раза
Ответить
Литература
Скажите,какой подвиг был описан в сказке "Аленьки цветочек"?
Ответить
Математика
цифра 6 числа 736815 записана в разряде?
Ответить
Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями y=sinx y=0,5 x=p/6 x=5p/6
Ответить