Какие острова и полуострова окружают Африку ?
География
Какие острова и полуострова окружают Африку ?
Ответ(ы):
Гость:
Острова: Крит, Кипр, Сицилия, о-ва Мадейра, Канарские о-ва, Азорские о-ва, Принсипи, Сан-Томе, Аннобон, Коморские о-ва, Мадагаскар. полуострова: Аравийский, Пиренейский, Малая Азия, Апеннинский, Балканский.
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