Какие отношения сложились у троекурова с окрестными помещиками и чиновниками

Гость: Гость:

Троекуров был злым,человеком думовшим только о себе чиновников он даже и не любил а его любимая потеха была чиновника или своего крестьянина ставить в комноту с медведем и человек должен был выбрать в какой угол встать что бы его медведь не растерзал. Для меня Троекуро самый злой барин в то время.