Какие отношения сложились у троекурова с окрестными помещиками и чиновниками
Литература
Какие отношения сложились у троекурова с окрестными помещиками и чиновниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров был злым,человеком думовшим только о себе чиновников он даже и не любил а его любимая потеха была чиновника или своего крестьянина ставить в комноту с медведем и человек должен был выбрать в какой угол встать что бы его медведь не растерзал. Для меня Троекуро самый злой барин в то время.
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