Найдите сумму всех целых чисел , расположенных между числами -31 целая 1/11 и 27целых 8/13

Математика
Найдите сумму всех целых чисел , расположенных между числами -31 целая 1/11 и 27целых 8/13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целые числа-это 31, 30, 29, 28. Их сумма равна 118
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