Уроки французского языка краткое содержание

Гость: Гость:

Мальчик поехал в другую деревню учиться в 5-ый класс. Заболел малокровием и вынужден был играть на деньги чтобы покупать молоко. В это же время кто-то воровал еду, которую ему привозила его мама. Потом его побили пацаны с которыми он играл на деньги, его запалила училка. И потом узнав о том что он играет не из-за азарта, а для дела стала играть с ним в другую игру тоже на деньги и её спалил директор и уволил.