Уроки французского языка краткое содержание
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Уроки французского языка краткое содержание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик поехал в другую деревню учиться в 5-ый класс. Заболел малокровием и вынужден был играть на деньги чтобы покупать молоко. В это же время кто-то воровал еду, которую ему привозила его мама. Потом его побили пацаны с которыми он играл на деньги, его запалила училка. И потом узнав о том что он играет не из-за азарта, а для дела стала играть с ним в другую игру тоже на деньги и её спалил директор и уволил.
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