Какие государственные деятели изображены на памятнике правители древней руси ве??икие князья

Окружающий мир
Какие государственные деятели изображены на памятнике правители древней руси ве??икие князья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правители Руси,Великие князья Цари московского гос-ва Императоры России Полководцы
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