Что такое альтернативные источники энергии?
Обществознание
Что такое альтернативные источники энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альтернативные источники энергии -это энергия ,которая получается в природных условиях . например : кинетическая энергия - она использует ветряки
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