У кого поверхность лёгких больше – у пресмыкающихся или у амфибий? Почему?

Биология
У кого поверхность лёгких больше – у пресмыкающихся или у амфибий? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У пресмыкающихся,т.к. амфибии могут дышать и через кожу
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