Прочитайте. найдите в каждой строке синонимы и лишнее слово. 1.Светит,сверкает,бл??ск,сияет. 2.Письма,пишут,сочиняют,слагают. 3.Работал,трудился,рабочий. 4.Игра,исполняет,играет. 5.Грустит,печалится,уныние. ЗАДАНИЕ. спиш...
Русский язык
Прочитайте. найдите в каждой строке синонимы и лишнее слово. 1.Светит,сверкает,бл??ск,сияет. 2.Письма,пишут,сочиняют,слагают. 3.Работал,трудился,рабочий. 4.Игра,исполняет,играет. 5.Грустит,печалится,уныние. ЗАДАНИЕ. спишите любую группу синонимов без лишних слов. в чём сходство и различие синонимов? определите число глаголов. составьте нераспространённое предложение с одним из выделенных глаголов.подчеркните в нём главные члены. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СИНОНИМЫ СВЕТИТ СИЯЕТ ПИШУТ СОЧИНЯЮТ РАБОТАЛ ТРУДИЛСЯ ИГРА ИГРАЕТ ЛИШНИЕ БЛЕСК ПИСЬМА ИСПОЛНЯЮТ
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