На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всег?? сока 8923 литров разлили в пакеты, а остальной сок - в банки по 3 литра. Сколько понадобилась банок ???????

Математика

На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всег?? сока 8923 литров разлили в пакеты, а остальной сок - в банки по 3 литра. Сколько понадобилась банок ???????

Автор: Гость