На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всег?? сока 8923 литров разлили в пакеты, а остальной сок - в банки по 3 литра. Сколько понадобилась банок ???????
Математика
На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всег?? сока 8923 литров разлили в пакеты, а остальной сок - в банки по 3 литра. Сколько понадобилась банок ???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7163-678=6485(л) изготовили в январе 2)6485+7163=13648(л) изготовили за декабрь и январь 3)13648-8923=4725(л) разлили в банки 4)4725/3=1575(б) понадобится Ответ: 1575 банок понадобится
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