Составе и решите пожалуйста уравнения с электронным балансом итд: Металл+О2 Металл + неметалл Металл +кислота Металл +соль Металл +вода ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ)))))

Химия

Составе и решите пожалуйста уравнения с электронным балансом итд: Металл+О2 Металл + неметалл Металл +кислота Металл +соль Металл +вода ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ)))))

Автор: Гость