Составе и решите пожалуйста уравнения с электронным балансом итд: Металл+О2 Металл + неметалл Металл +кислота Металл +соль Металл +вода ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ)))))
Химия
Составе и решите пожалуйста уравнения с электронным балансом итд: Металл+О2 Металл + неметалл Металл +кислота Металл +соль Металл +вода ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Мg⁰ + O₂⁰ = 2Mg⁺²O⁻² Mg⁰ - 2e⁻ = Mg²⁺ | 2 восстановитель, процесс окисления O₂⁰ + 4e⁻ = 2O²⁻ | 1 окислитель, процесс восстановления Fe⁰ + S⁰ = Fe⁺²S⁻² Fe⁰ - 2e⁻ = Fe²⁺ | 1 восстановитель, пр окисления S⁰ + 2e⁻ = S²⁻ | 1 окислитель, пр. восстановления Zn⁰ + 2H⁺Cl = Zn⁺²Cl₂ + H₂⁰ Zn⁰ - 2e⁻ = Zn²⁺ | 1 восстановитель, процесс окисления 2H⁺ + 2e⁻ = H₂⁰ | 1 окислитель, процесс восстановления Fe⁰ + Cu⁺²SO₄ = Cu⁰ + Fe⁺²SO₄ Fe⁰ - 2e⁻ = Fe²⁺ | 1 восстановитель, пр. окисления Cu²⁺ + 2e⁻ = Cu⁰ | 1 окислитель, пр. восстановления 2Na⁰ + 2H₂⁺O = 2Na⁺OH + H₂⁰↑ Na⁰ - e⁻ = Na⁺ | 2 восстановитель, пр. окисления 2H⁺ + 2e⁻ = H₂⁰ | 1 окислитель, пр. восстановления
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Люди, очень срочнооооо!!!очень нужно!! помогите 15. Участок электрической цепи состоит из двух параллельно соединенных проводников сопротивлениям...
Математика
Алгебра