Решите задачу номер ( 837 ) плиз
Математика
Решите задачу номер ( 837 ) плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2826:9*4=1256(м)-витратили на пошиття жіночих костюмів. 2)1256:2=628(м) Відповідь:628м тканини пішло на пошиття чоловічих костюмів
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