Один из источников электромагнитного загрязнения

Окружающий мир
Один из источников электромагнитного загрязнения
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Гость:
Кабельные линии, бытовые приборы
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