Один из источников электромагнитного загрязнения
Окружающий мир
Один из источников электромагнитного загрязнения
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Кабельные линии, бытовые приборы
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