Даю 40 баллов, помогите пожалуйста решить!!!
Английский язык
Даю 40 баллов, помогите пожалуйста решить!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. A: am going B: is working A: is 2. are you doing now am studying Do you want to take a break? sounds 3. Are you cooking I'm trying smells 4. go want need. inderstand
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