Продолжите диалог: Задавайте вопросы друг другу и отвечайте на них. - Чему ты радуешься, гуляя в саду (в парке, в лесу?) - Я радуюсь ... . Кому ты улыбаешься при встрече? ....

Русский язык
Продолжите диалог: Задавайте вопросы друг другу и отвечайте на них. - Чему ты радуешься, гуляя в саду (в парке, в лесу?) - Я радуюсь ... . Кому ты улыбаешься при встрече? ....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветущим растениям окружающих меня, я улыбаюсь при встрече с близкими мне людьми
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