Продолжите диалог: Задавайте вопросы друг другу и отвечайте на них. - Чему ты радуешься, гуляя в саду (в парке, в лесу?) - Я радуюсь ... . Кому ты улыбаешься при встрече? ....

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Продолжите диалог: Задавайте вопросы друг другу и отвечайте на них. - Чему ты радуешься, гуляя в саду (в парке, в лесу?) - Я радуюсь ... . Кому ты улыбаешься при встрече? ....

Автор: Гость