Составитс 10 тестовых вопросов по "Барышне крестьянке" с 5 вариантами ответа.

Гость: Гость:

1. В какой цикл вошло произведение «Барышня-крестьянка»? 1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 2) «Повести Пушкина» 3) «Проза Пушкина» 4) ни в какой цикл не вошло 2. Укажите, кто «в молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал». 1) Иван Петрович Берестов 2) Григорий Иванович Муромский 3) Владимир Берестов 4) Трофим 3. Укажите, кто «был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде». 1) Иван Петрович Берестов 2) Григорий Иванович Муромский 3) Алексей Берестов 4) Трофим 4. Как звали дочь Григория Ивановича Муромского? 1) Лиза 2) Акулина 3) Настя 4) Маша 5. Как называл свою дочь Григорий Иванович Муромский? 1) Елизавета 2) Лизонька 3) Бетси 4) Лиза 6. Сколько лет было дочери Муромского? 1) 16 2) 17 3) 18 4) 19 7. О ком идёт речь? «Сорокалетняя чопорная девица, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России». 1) Лиза 2) Настя 3) мисс Жаксон 4) Акулина 8. Как называлось имение Муромских? 1) Прилучино 2) Тугилово 3) Отрадное 4) Лысые Горы 9. Как называлось имение Берестовых? 1) Прилучино 2) Тугилово 3) Отрадное 4) Лысые Горы 10. Укажите правильное толкование слова «горелки» в следующем предложении: «Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». 1) приборы для сжигания газообразных и жидких горючих материалов 2) подвижная игра, в которой стоящий впереди ловит по сигналу других участников, убегающих от него поочерёдно парами 3) прятки 4) прыжки через горящий костёр