Докажите,что экономическое развитие страны влияло на изменение в социальной жизни общества,отражалось на положении сословий

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Если экономический уровень страны поднимался,соответственно, заработная плата повышалась, пропасть между богатыми и бедными,следовательно, становилась меньше.Люди могли себе позволить не только хлеб и молоко, но и хватало денег на одежду, бытовую технику и прочие необходимые вещи. Можно было куда-то вложить деньги, не только в развитие предприятий,но и в развитие науки, образования, улучшения условий жизни не заставляя население потуже затягивать пояса и отдавать последнее.