При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались односторонние углы , один из которых в 4 раза меньше другого . Найдите эти углы.

Алгебра

При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались односторонние углы , один из которых в 4 раза меньше другого . Найдите эти углы.

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