При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались односторонние углы , один из которых в 4 раза меньше другого . Найдите эти углы.
Алгебра
При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались односторонние углы , один из которых в 4 раза меньше другого . Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый угол 144 градусов второй 36 градусов
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