Какие отрасли (комплексы) составляют ВПК?

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Военно – промышленный комплекс (ВПК) состоит из следующих отраслей: 1) Топливно – энергетическая (производство ядерного оружия) 2) Машиностроительная (судостроение. Авиастроение, ракетостроение, танкостроение, производство средств связи, огнестрельного оружия, электроники, электротехники и др.) 3) Металлургическая (производство композитов, металлических порошков и проката) 4) Химико – лесная (производство химических реагентов, соединений, пиломатериалов) 5) Агропромышленная (перерабатывающие отрасли – производство казеина) 6) Отрасль товаров народного потребления (производство технических тканей и обмундирование).