Какие отрасли (комплексы) составляют ВПК?

География
Какие отрасли (комплексы) составляют ВПК?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Военно – промышленный комплекс (ВПК) состоит из следующих отраслей:   1)      Топливно – энергетическая (производство ядерного оружия) 2)      Машиностроительная (судостроение. Авиастроение, ракетостроение, танкостроение, производство средств связи, огнестрельного оружия, электроники, электротехники и др.) 3)      Металлургическая (производство композитов, металлических порошков и проката) 4)      Химико – лесная (производство химических реагентов, соединений, пиломатериалов) 5)      Агропромышленная (перерабатывающие отрасли – производство казеина) 6)      Отрасль товаров народного потребления (производство технических тканей и обмундирование).

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