Помогите расшифровать фразу "Восточная мораль, западная техника".
История
Помогите расшифровать фразу "Восточная мораль, западная техника".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Японцы очень активно перенимали любые технические новинки Западной цивилизации. Собственно, и сейчас перенимают, просто сейчас они уже и сами многое разрабатывают. При этом они всегда подчеркивают, что перенимают только технику, без идеологии. Активно поддерживают старые традиции, собственную культуру, национальные особенности японской цивилизации.
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