Помогите расшифровать фразу "Восточная мораль, западная техника".

Гость: Гость:

Японцы очень активно перенимали любые технические новинки Западной цивилизации. Собственно, и сейчас перенимают, просто сейчас они уже и сами многое разрабатывают. При этом они всегда подчеркивают, что перенимают только технику, без идеологии. Активно поддерживают старые традиции, собственную культуру, национальные особенности японской цивилизации.