Розберіть подані слова за будовою визначте способи творення. Безхмарний словник ??лакить юннат.
Українська мова
Розберіть подані слова за будовою визначте способи творення. Безхмарний словник ??лакить юннат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Безхмарний Без-префікс хмар-корінь ий-закінченн Спосіб твор-префіксальльний; 2.словник слов-корінь ник-суфікс Спосіб твор-суфіксальний; 3.Блакить-корінь_закінченн нульове Спосіб твор-відкиданн закінчень; 4.Юннат Юн-корінь Нат-другий корінь Спосіб твор-складанн основ
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