Идут,бегут,торопитесь,спросил,удивились,задумались,остановились указать времена
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Идут,бегут,торопитесь,спросил,удивились,задумались,остановились указать времена
Ответ(ы) на вопрос:
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1- настоящее 2 настоящее 3 настоящее 4 прошедшее 5 прошедшее 6 настоящее 6 прошедшее
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