Записать и вычислить сумму и разность чисел 35и28. 93и7
Математика
Записать и вычислить сумму и разность чисел 35и28. 93и7
Ответ(ы) на вопрос:
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35+28=63; 35-28=7; 93+7=100; 93-7=86
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