Записать и вычислить сумму и разность чисел 35и28. 93и7

Математика
Записать и вычислить сумму и разность чисел 35и28. 93и7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35+28=63; 35-28=7; 93+7=100; 93-7=86
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