В тропических и субтропических широтах холодные течения омывают в основном ... побережья материков: Выберите один ответ: a. западные b. северные c. южные d. восточные

География

В тропических и субтропических широтах холодные течения омывают в основном ... побережья материков: Выберите один ответ: a. западные b. северные c. южные d. восточные

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