Решите задачу! дано,найти и решение задача: В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 6см,а периметр 22см. Вычислите основание треугольника

Геометрия
Решите задачу! дано,найти и решение задача: В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 6см,а периметр 22см. Вычислите основание треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВ=6 ВС=6 т.к равнобедренный треугольник Найти:АС Решение:6+6=12 см -это боковые стороны 22-12=10 см Ответ: 10 см
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