Решите задачу! дано,найти и решение задача: В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 6см,а периметр 22см. Вычислите основание треугольника
Геометрия
Решите задачу! дано,найти и решение задача: В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 6см,а периметр 22см. Вычислите основание треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВ=6 ВС=6 т.к равнобедренный треугольник Найти:АС Решение:6+6=12 см -это боковые стороны 22-12=10 см Ответ: 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика