Рассчитать угол альфа

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Мы видим равнобедренный треугольник угол которого при основании равен 40 градусов, а радиусы - боковые стороны, следовательно и 2-ой угол при основании будет равен 40. Сумма углов в треугольнике = 180 градусам, следовательно угол смежный с углом альфа равен 180 - 40 - 40 = 100, значит альфа равен 80 градусам, т. к сумма смеж. углов равна 180 градусам.