Краткое содержание рассказа повесть о настоящем человеке

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Краткий пересказ "Повесть о настоящем человеке" в сокращении подготовил Олег Ников. Самолет Алексея Мересьева был сбит над лесом. Оставшись без боеприпасов, он попытался вырваться из-под конвоя немцев. Подбитый самолет развалился на части и упал на деревья. Придя в сознание, летчик подумал, что рядом немцы, но это оказался медведь. Попытку нападения хищника Алексей отразил выстрелом. Медведь был убит, а летчик потерял сознание. Очнувшись, Алексей почувствовал боль в ногах. Карты при нем не оказалось, но маршрут он помнил наизусть. От боли Алексей вновь потерял сознание. Очнувшись, он сдернул с ног унты и обмотал раздробленные ступни обрывками шарфа. Так стало легче. Передвигался боец очень медленно. Измученный и уставший Алексей вышел к поляне, на которой увидел трупы немцев. Он понял, что рядом партизаны и стал кричать. Никто не отзывался. Сорвав голос, но, не теряя надежды, летчик прислушивался и услышал звуки канонады. Из последних сил он двинулся по направлению звуков. Ползком он добрался до деревни. Людей там не было. Несмотря на усталость, Алексей полз вперед. Он потерял счет времени. Каждое движение ему давалось очень тяжело. Летчик дополз до лесной вырубки, где услышал за деревьями шепот. Говорили на русском языке. Это обрадовало Алексея, но боль отрезвила его. Он не знал, кто прячется за деревьями, и достал пистолет. Это были мальчишки. Убедившись, что сбитый летчик «свой», один из них отправился за подмогой, а второй остался возле бойца. Пришел дед Михайло и вместе с ребятами перевез летчика в деревню. В землянку приходили местные жители и приносили продукты для Алексея. Через некоторое время дед ушел. Сквозь сон Алексей услышал звук мотора самолета, а затем голос Андрея Дектяренко. Командир эскадрильи не сразу узнал бойца и очень обрадовался, что Алексей жив. Мересьев попал в госпиталь. Шеф госпиталя во время обхода увидел Мересьева, лежавшего на кровати на лестничной площадке. Узнав, что это летчик, долго выбиравшийся из вражеского тыла, он распорядился перевести Мересьева в палату и честно признался, что у Алексея гангрена. Алексей был мрачен. Ему грозила ампутация, но врачи не торопились. Они пытались сохранить летчику ноги. В палате появился новый больной - полковой комиссар Сергей Воробьев. Он оказался жизнелюбивым человеком, несмотря на боль, от которой уже не спасали и сильные дозы лекарств. Врач объявил Алексею о неизбежности ампутации. После операции Алексей замкнулся. Комиссар показывает Мересьеву статью о летчике Карповиче, который изобрел протез, чтобы остаться в армии. Это вдохновило Алексея, и он стал восстанавливать силы. Комиссар умер. Для Алексея он был образцом настоящего человека. Первые шаги с протезами давались трудно, но Алексей заставлял себя тренироваться ходить. Мересьева направили долечиваться в санаторий. Он увеличил нагрузки. Алексей упросил сестру Зиночку научить его танцевать. Это было очень сложно. Превозмогая боль, Алексей кружился в танце. После госпиталя он попросил направить его в тренировочную школу. Фронту нужны были летчики. Не сразу попал Алексей в полетную школу. После первой тренировки его инструктора поразило известие, что ученик летает, не имея ног. После двух месяцев тренировок Мересьеву предложили остаться в школе инструктором. Начальник штаба дал Алексею восторженные рекомендации, и летчик отправился в школу переподготовки. Алексей Мересьев и Александр Петров поступили в распоряжение командира полка. В бою Алексей сбил два немецких самолета, а сам чудом остался жив. У него закончилось топливо, но, не желая бросать машину, он «дотянул» до аэродрома. Высокий уровень профессионализма Алексея восхитил сослуживцев и даже командира соседнего полка.