Как называют постоянный ветер действующий от 30 градусов с.ш к экватору
География
Как называют постоянный ветер действующий от 30 градусов с.ш к экватору
Ответ(ы) на вопрос:
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Постоянный ветер действующий от 30 градусов с.ш к экватору называется Пассат.
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