Укажіть, у яких півкулях розташована Євразія відносно екватора і нульового меред??ана
География
Укажіть, у яких півкулях розташована Євразія відносно екватора і нульового меред??ана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відносно екватора Євразія розташована у Північній півкулі, а відносно нулового меридіана - у Східній.
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