Интервалы в мажорных тональностях имеющих 4 знака

Музыка
Интервалы в мажорных тональностях имеющих 4 знака
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Гость:
Незнаю точно или не точно по моему ноты
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