В какую службу спасения необходимо обратиться при утечки бытового газа .
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В какую службу спасения необходимо обратиться при утечки бытового газа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.Не привязывайте к газовым трубам бельевых веревок и не используйте их в качестве заземления.Не исправляйте сами дефекты газопроводных труб! Инструментом можно высечь роковую искру.Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, особенно - если доступ к ним имеют дети. Более подробную информацию про бытовые газовые приборы номер 04
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