Какую работу совершает электровоз за 10 минут, перемещая по горизонтальному пути состав массой 3000 т с постоянной скоростью 72 км/ч , если коэффициент трения 0,005?
Физика
Какую работу совершает электровоз за 10 минут, перемещая по горизонтальному пути состав массой 3000 т с постоянной скоростью 72 км/ч , если коэффициент трения 0,005?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=10 мин =600сm=300т=300*10^3 кгv=72 км/ч =20 м/сk=0.005электровоз преодолевает силу тренияF=mgkработа А=F*S=mgk*Vt =300*10^310*0.005*20*600=1,8*10^8 ДжОТВЕТ 1,8*10^8 Дж
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