Какую работу совершает электровоз за 10 минут, перемещая по горизонтальному пути состав массой 3000 т с постоянной скоростью 72 км/ч , если коэффициент трения 0,005?

Физика

Какую работу совершает электровоз за 10 минут, перемещая по горизонтальному пути состав массой 3000 т с постоянной скоростью 72 км/ч , если коэффициент трения 0,005?

Автор: Гость