Помогите пожалуйста Найдите наибольшее значение выражения:
Алгебра
Помогите пожалуйста Найдите наибольшее значение выражения:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее выражение дроби будет тогда, когда выражение под дробью примет наименьшее значение. то есть 1 деленный на наименьшее значение функции снизу. для того что бы найти наименьшее значение просто считаем производную. это и есть наименьшее значение нижней функции, теперь вставляем в нашу изначальную дробь, и считаем))
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