Помогите пожалуйста Найдите наибольшее значение выражения:

Гость: Гость:

Наибольшее выражение дроби будет тогда, когда выражение под дробью примет наименьшее значение. то есть 1 деленный на наименьшее значение функции снизу. для того что бы найти наименьшее значение просто считаем производную. это и есть наименьшее значение нижней функции, теперь вставляем в нашу изначальную дробь, и считаем))