Помогите пожалуйста Найдите наибольшее значение выражения:

Алгебра
Помогите пожалуйста Найдите наибольшее значение выражения:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее выражение дроби будет тогда, когда выражение под дробью примет наименьшее значение. то есть 1 деленный на наименьшее значение функции снизу.  для того что бы найти наименьшее значение просто считаем производную.  это и есть наименьшее значение нижней функции, теперь вставляем  в нашу изначальную дробь, и считаем))
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