Составьте рассказ о том, что прославило Давида и за что он получил признание народа

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Давид прославился тем, что подростком победил великана Голиаф. Когда войска царя Саула и филистимлян сошлись на поле брани, перед израильтянами в медном шлеме, чешуйчатой броне, со щитом и копьем выступил Голиаф. Никто, кроме Давида, не решился вступить с ним в единоборство. При этом Давид не производил впечатления силача. В руках у него была праща, с помощью которой метали небольшие камни. Давид сказал Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Бога воинств израильских». Подросток метнул из пращи камень. Камень попал великану в лоб и поразил его насмерть. Филистимляне, увидев гибель своего предводителя, обратились в бегство.