Какие отрезки можно провести чтобы разделить фигуру на 4треугольника

Математика
Какие отрезки можно провести чтобы разделить фигуру на 4треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слево в право с низу в верх
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 5 класс номер 461
Ответить
Математика
Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь,чем под морковь, а всего п??д картофель и морковь занято 27 га. Какая площадь занята под к...
Ответить
Алгебра
Помогите. Вариант А2. алгебра 7 класс
Ответить
Литература
Помогите составить сочинение по рассказу "Дубровский" (Писать надо от первого ли??а, как-будто вы, это-он) Какие обстоятельства заставили Дубро...
Ответить
Окружающий мир
Составь кроссворд из названий озер,контуры которых здесь изображены
Ответить