Какие отрезки можно провести чтобы разделить фигуру на 4треугольника
Математика
Какие отрезки можно провести чтобы разделить фигуру на 4треугольника
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